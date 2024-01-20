Пономарёв заявил, что Круговой не позарился на деньги «Зенита»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в стан «армейцев».

«Не позарился на то, что ему в «Зените» предлагали два миллиона евро в год. Но, к сожалению, защитник мало играл. Думаю, в ЦСКА он будет играть в основном составе», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Ранее стало известно, что 25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА и присоединиться к клубу предстоящим летом. Остаток сезона защитник проведет во второй команде «Зенита».

В нынешнем сезоне Круговой появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух голевых передач.