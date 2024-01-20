Балахнин считает, что Абаскаль не покинет «Спартак»

Российский тренер Сергей Балахнин отреагировал на информацию об интересе «Кадиса» к рулевому столичного «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Трудно сказать, стоит ли Абаскалю менять ведущий клуб РПЛ на аутсайдера чемпионата Испании. Думаю, что Абаскаль сейчас продолжит руководить «Спартаком» и до конца сезона точно останется в Москве», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» провел 18 матчей, в которых смог набрать 30 очков. Благодаря такому количеству заработанных баллов «красно-белые» ушли на перерыв на пятой строчке в турнирной таблице.

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