Абаскаль не собирается в «Кадис» — источник

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет московский клуб. Об этом сообщает телеграм-канал «КБ Телега | Никитин».

По данным источника, у 34-летнего специалиста в контракте со «Спартаком» прописана неустойка за разрыв контракта в одностороннем порядке. При этом отмечается, что официальное предложение от «Кадиса» не поступало, а сам Абаскаль не собирается никуда уходить.

Ранее появилась информация, что «Спартак» запросил у «Кадиса» два миллиона евро за Абаскаля.

В текущем сезоне «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 18 матчах.