Зиньковский: «Кадис» интересуется Абаскалем? До этого были новости про «Севилью»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном уходе наставника команды Гильермо Абаскаля в испанский «Кадис».

«Первый раз об этом слышу. До этого тоже были новости про «Севилью» и еще какой-то клуб. Такое бывает: как с футболистами, так и с тренерами. Пишут, что кого-то могут забрать или пригласить», — приводит слова Зиньковского «Чемпионата».

Ранее сообщалось, что «Кадис» хочет пригласить Абаскаля на должность главного тренера команды, однако «Спартак» не намерен отпускать своего специалиста бесплатно. По данным СМИ, «красно-белые» требуют от испанцев денежную компенсацию.

«Спартак» запросил у «Кадиса» компенсацию за Абаскаля