Московский «Спартак» не готов бесплатно отпускать главного тренера команды Гильермо Абаскаля в Испанию.

Ранее стало известно, что в услугах 34-летнего специалиста заинтересован испанский «Кадис», который накануне объявил об отставке тренера.

По сведениям журналиста Альваро Сервера, «Спартак» запросил у «Кадиса» денежную компенсацию за переход Абаскаля в размере двух миллионов евро. Сообщается, что испанцы не готовы платить такую сумму за молодого тренера.

Напомним, Абаскаль руководит «Спартаком» с лета 2022 года. Действующий контракт специалиста со столичным клубом рассчитан до конца следующего сезона.