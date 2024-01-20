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Терёхин: «У «Динамо» хорошая позиция для старта во второй части чемпионата, команда поборется даже за первое место» эксклюзив

20 Января 2024 • 17:30 Комментировать

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях команды.

- «Динамо» продлило контракт с Лещуком. Правильное решение?

- Конечно. Я считаю, они одинаковые с Шуниным. Просто Антону дают больше игрового времени. Но и Лещук  - хороший вратарь. Я рад, что с ним продлили контракт. Пусть у Лички голова болит, кто первый номер. Он, кстати, вчера сказал, что сам не знает, кто основной голкипер.

- Как вам игра Лещука в первой части сезона?

- Он вытащил несколько матчей. Здорово сыграл и достойно заменил Шунина, когда Антон неудачно выступал.

- Зачем Лещуку сидеть на лавке, ведь он мог быть первым номером в другой команде, а не сменщиком Шунина?

- Может, если бы была такая возможность, он бы перешел, но, наверное, ее нет, чтобы он стал первым номером в каком-то клубе. Но там, возможно, пришлось бы играть без высоких задач. А здесь можно побороться за медали и за кубок. С другой стороны, думаю, был разговор с Личкой, который сказал Игорю, что будет давать ему игровое время. В конце первой части чемпионата, Лещук матчей десять провел. Для «Динамо» два вратаря хорошего уровня – это отлично.

- Может лучше был бы вариант, когда есть один первый номер, как в ЦСКА, - Акинфеев?

- Да нет. Два лучше. А если что-то случится с основным голкипером, что дальше? А третьим, на мой взгляд, должен быть молодой вратарь, на перспективу, чтобы он рос, учился. Это оптимальный вариант. И у тренера голова болеть не будет, что если с кем-то что-то случиться, или он неудачно будет играть, кем его заменить. Встанет другой голкипер и будет выступать не хуже.

- Личка назвал третье место «Динамо» справедливым итогом первой части сезона. Согласны с ним?

- Да, полностью. «Динамо» удалось стабилизировать игру в обороне, победить в нескольких последних матчах, вот оно и поднялось на третью строчку.

- «Динамо» - фаворит в борьбе за третье место по итогам чемпионата?

- Все сейчас в одной куче, и еще есть шанс побороться даже за первое место. Отрыв от лидеров не такой большой – четыре очка от «Зенита», который идет вторым. Думаю, в борьбу может включиться и «Спартак». А в целом, сейчас у «Динамо» хорошая позиция для старта во второй части чемпионата.

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- У Лесового возникли проблемы с переходом в «Маккаби», поскольку новый клуб не может найти вариант оплатить трансфер. Как оцениваете эту ситуацию, ведь игрок настроился на переход?

- Понятно, что здесь футболист ничего не решает. Договариваться все равно будут руководители. Он же сам не оплатит трансфер из своего кармана. Поэтому Лесовой ждет, когда клубы договорятся. Это футболист хорошего уровня, в самом рассвете сил. Ему хочется играть. В «Динамо» он нечасто выходит на поле по каким-то причинам. По возможности, ему надо переходить в другой клуб. Не думаю, что для команды Лички это будет большой потерей. Раз ведутся переговоры, значит, клуб готов его отпустить. В противном случае он бы остался и выступал за «Динамо».

- Защитник Майстрович, который залечивал разрыв крестообразной связки колена, ко второй части сезона может вернуться в строй. Ему 18 лет. Сможет составить конкуренцию остальным защитникам?

- Я даже такого игрока не помню (смеется), но понятно, что в таком возрасте он вряд ли составит конкуренцию. Скорее этот парень на перспективу.

- Личка сказал, что хотел бы видеть в команде двух новичков.

- Раз тренер сказал, значит, ему нужны именно два человека. В целом «Динамо» укомплектовано хорошо. Но, возможно, не хватает конкуренции. Думаю, нужен нападающий, центральный защитник или опорный полузащитник с разрушительными функциями.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин
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