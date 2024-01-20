В Испании считают, что Абаскаль справится с работой в Ла Лиге

Испанский журналист Diario AS Хосе Антонио Эспина отреагировал на информацию об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Лично я ничего не слышал об интересе «Кадиса» к Абаскалю. Справится ли Абаскаль с работой в Ла Лиге? Думаю, да, он достаточно квалифицирован и обучен для этого», — приводит слова журналиста «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что 34-летний Абаскаль находится на радаре «Кадиса», который уже объявил об отставке Серхио Гонсалеса.

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Действующий трудовой договор испанца с клубом рассчитан до середины следующего года.

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