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Петрушин: Есть вопросы к руководству «Маккаби», которое, получается, подставляет Лесового» эксклюзив

20 Января 2024 • 17:02 Комментировать

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях команды.

- «Динамо» продлило контракт с Лещуком. Правильное решение?

- Конечно. Он достаточно неплохо заменил Шунина, когда Антон не мог играть. Поэтому зачем клубу искать какого-то нового голкипера, когда есть свой человек, который уже давно играет в «Динамо»?

- А с позиции самого вратаря? Зачем ему сидеть на лавке, ведь он мог быть первым номером в другой команде?

- В чужую голову не залезешь. Есть вратари, которых устраивает позиция второго номера. Это прозвучи грубо, но деньги платят и ладно. Причем хорошие деньги. Можно и посидеть. С другой стороны, любой футболист хочет играть. Но где это делать? «Динамо» - это имя. Клуб третий сезон борется за медали. Тут еще надо понимать, есть ли у Лещука приглашения от других клубов. Если нет, то зачем дергаться? Если они есть, то куда идти?

- Личка назвал третье место «Динамо» справедливым итогом первой части сезона. Согласны с ним?

- С главным тренером трудно спорить. Он прав.

- У Лесового возникли проблемы с переходом в «Маккаби», поскольку новый клуб никак не может найти вариант оплатить трансфер. Как оцениваете саму ситуацию?

- Тут надо смотреть, как это скажется на Лесовом, ведь игрок настроился на переход. Естественно, это неприятно. Нужно ждать развития событий. Ему можно только посочувствовать, что попал в неприятную ситуацию. Надеюсь, что все-таки переход состоится и вопрос решится положительно. Лесовой понимает, что в «Динамо» ему будет трудно конкурировать с футболистами, которые выступают на его позиции.

- Если переход не состоится, это морально не пройдет безболезненно для игрока. Не потеряет ли он мотивацию играть за «Динамо»?

- Это больше к нему вопрос. Это чистой воды психология, ведь в этом случае ему придется снова доказывать, что он достоин места в составе.

- Не считаете, что с позиций «Маккаби» было непрофессионально выходить на трансфер, если не решен вопрос с возможностью его оплатить?

- Да, этот клуб, получается, подставляет футболиста. И тут есть вопросы к руководству «Маккаби». Но мы не знаем всей картины происходящего.

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- Личка сказал, что хотел бы видеть в команде двух новичков. Этого достаточно?

- Для того чтобы успешно играть, надо иметь в обойме минимум восемнадцать игроков. Но если брать новичков, то на какие позиции? На мой взгляд, нужен центральный защитник, и нападающий не помешает. Тем более, со Смоловым пока не пописали новый контракт.

Елена Григорьевская

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Динамо Москва Алексей Петрушин Игорь Лещук Даниил Лесовой ещё теги
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