Бушманов заявил, что «Спартак» не прогрессирует при Абаскале

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

По мнению эксперта, будущее испанца полностью зависит от результатов команды. При этом он отметил, что в прошлом сезоне «Спартак» смотрелся ярче.

«В новом розыгрыше чемпионата все ждали какого-то прогресса от команды, а его не произошло. В первой части сезона у «Спартака» были большие перепады в игре», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, первую часть сезона Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице. В копилке подопечных Абаскаля 30 набранных очков.