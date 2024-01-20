Бушманов: Хорошо, что «Спартак» выбрал Комбарова

Экс-наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился комментарием о назначении Дмитрия Комбарова новым главным тренером второй команды столичного клуба.

«Могу только пожелать удачи Дмитрию Комбарову в «Спартаке-2». Работа в этой команде специфическая, потому что там молодые ребята, но и условия хорошие, футболисты обученные и амбициозные», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

По мнению специалиста, «Спартак» сделал хороший выбор, пригласив Комбарова, ведь он знает клуб, а клуб знает его.

Ранее 36-летний Комбаров возглавлял «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Напомним, в декабре прошлого года «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая в новом сезоне будет выступать во Второй лиге.