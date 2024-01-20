Агент Риччели рассказал, перейдёт ли игрок в ЦСКА

Алексис Малалвольта, агент защитника «Фамаликана» Риччели, высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что португальский клуб не отпустит 25-летнего бразильца в аренду в ЦСКА.

«Фамаликан» подтвердил, что не будет продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры закрыты», — приводит слова агента «Чемпионат».

После 18 туров ЦСКА занимает восьмую строчку в Российской премьер-лиге. В активе команды Владимира Федотова 28 зачетных баллов после 18 сыгранных туров.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта. Первым соперником ЦСКА в РПЛ станет «Оренбург».