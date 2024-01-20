Бывший нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко до сих пор находится в статусе свободного агента. Напомним, в конце сезона-2022/23 у российского футболиста истёк контракт с «канонирами».

По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 36-летний форвард до сих пор не получал предложений от других клубов. Будущее Луценко до сих пор остаётся неопределённым.

Напомним, Луценко ранее также выступал в РПЛ за такие клубы, как «Ростов», «Мордовия», «СКА-Хабаровск» и московское «Динамо». В последнем сезоне за «Арсенал» Евгений отметился 8 голами в 30 матчах Первой лиги.