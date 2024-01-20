Бывший главный тренер «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал летний переход ныне 25-летнего защитника «Зенита» Данила Кругового в московский ЦСКА.

- Круговой – это сегодня редкий случай, когда игрок уходит из топ-клуба за игровой практикой. ЦСКА тоже большой клуб, но чемпионом давно не становился. Это обратная ситуация по сравнению с переходом Ахметова из «Краснодара» в «Зенит». Как сказал Василий Уткин, Ахметов теперь получит более комфортную скамейку.

То, что Кругового отправляют до конца сезона в «Зенит-2», это воспитательная мера. Но лучше всё-таки играть во Второй лиге, чем просто бегать по кругу на стадионе. Ради больших целей чем-то нужно жертвовать. Ну и, может, разум ещё возобладает и «Зенит» отпустит Кругового в ЦСКА зимой.

Прочитал слова Кругового о том, что Медведев и Семак сказали ему о необходимости помочь «Зениту-2». Но слова про нужность Кругового «Зениту-2» – это разговоры в пользу бедных. Определённый осадок от этой ситуации остаётся. Ну а ЦСКА отплатил «Зениту» той же монетой за Марио Фернандеса, – сказал Щербаченко.

В текущем чемпионате России Данил Круговой провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.