Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта между «Краснодаром» и 24-летним вратарём Матвеем Сафоновым.

- Это хорошая новость. Считаю Сафонова на данный момент лучшим вратарём чемпионата России, с ним команда может бороться за самые высокие места. Хорошо, что смогли договориться и принять решение, устраивающее обе стороны.

- «Краснодар» при продлении контракта учитывал ситуацию с Ахметовым?

- Не только с Ахметовым – вообще получается, что Сафонов один из тех игроков, которых другие команды были бы рады видеть у себя, он реально бы усилил там вратарскую позицию. И «Краснодар» подстраховался, чтоб конкуренты его не забрали. Это обычная практика, когда за год или даже за два года до окончания контракта продлевается трудовой договор с игроком, который тебе нужен.

- Провести всю карьеру или её большую часть в одном клубе – хороший вариант?

- Как делать, выбор каждого. Например, Акинфеев всю жизнь играет в ЦСКА. Возможно, Сафонова в «Краснодаре» тоже всё устраивает, поэтому он считает, что от добра добра не ищут. Ну а что? Хорошая команда, великолепный стадион. И финансовые условия, я думаю, очень приличные. Почему нет? Кроме того, команда борется за чемпионство. Так что всё сходится.

- Периодически в прессе мелькают слухи, что Сафоновым интересуется «Зенит».

- Зачастую у вратарей в «Зените» идёт какой-то спад в игре. Может, как раз поэтому Сафонов не согласился на такое предложение, если оно было.

- Реально увидеть Матвея в европейском клубе?

- В его случае надо рассматривать сильный чемпионат и топ-команду. Чтобы и самому там развиваться, и титулы вместе с партнёрами выигрывать. Если такие клубы будут делать предложения, то можно рассмотреть эти варианты, если Сафонов действительно хочет попробовать себя в Европе.

- А как же его ошибки?

- Они у каждого бывают. Надо работать над ними и улучшать свою игру, – заключил Селин.

Новый контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 31 января 2029 года, предыдущий был до 31 декабря 2025 года.