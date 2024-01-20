Бывший вице-президент «Галатасарая»: «Я буквально украл Йилмаза у «Спартака»

Бывший вице-президент «Галатасарая» Абдуррахим Албайрак рассказал, как в 2012 году подписал нападающего Бурака Йилмаза.

По словам Албайрака, в то время турецкий футболист был близок к переходу в «Спартак», однако ему удалось сорвать этот трансфер.

«Мы находились на сборах за границей, ко мне подошёл Сельчук и сказал: «Бурак уехал в московский «Спартак», они близки к трансферу. Мы должны подписать Йилмаза, пусть эту сумму вычтут из моей зарплаты». Тогда я буквально украл его со сборов «Спартака», — цитирует Албайрака TRT Spor.

Напомним, Йилмаз выступал за «Галатасарай» в период с 2012 по 2016 год. В общей сложности в футболке турецкого клуба нападающий провёл 141 матч, забил 82 гола и отдал 23 результативные передачи.