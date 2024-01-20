Сёмин: «Я не говорил, что Баринову не хватает футбольного интеллекта»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова известного комментатора Геннадия Орлова.

Напомним, ранее журналист заявил, что Сёмин раскритиковал уровень футбольного интеллекта полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова.

«Я об этом не говорил. Я сказал, что Баринову не хватает техники», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Баринов провёл за «Локомотив» 20 матчей, в которых отметился одним забитым голом. На сегодняшний день московская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 турах.