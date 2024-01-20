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Давидян: «Игнатьев сумеет заиграть в РПЛ, если новый клуб поверит в него»

20 Января 2024 • 10:57 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Мхитар Давидян, один из первых тренеров бывшего нападающего «Сочи» Ивана Игнатьева, высказался о дальнейших перспективах 25-летнего футболиста.

Напомним, 14 января «Сочи» объявил о расставании с Игнатьевым, который успел провести в составе южан 18 матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.

По мнению Давидяна, Игнатьев ещё способен проявить себя в одном из клубов РПЛ.

«Игнатьев сумеет вновь заиграть в РПЛ, если новый клуб поверит в него и даст шанс, чтобы он реализовал всё то, что у него есть.

Характер мешает ему? У меня никогда не было проблем с его характером или отношением к футболу», — цитирует Давидяна Metaratings.

Отметим, что Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Также в карьере нападающего были «Рубин», «Локомотив» и «Крылья Советов».  

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Евро-Футбол.Ру,
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