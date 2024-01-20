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«Урал» продлил контракт с Бегичем

20 Января 2024 • 09:32 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

«Урал» продлил контракт с защитником команды Сильвие Бегичем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Срок нового соглашения 30-летнего хорвата с екатеринбургским клубом неизвестен.

Бегич выступает за «Урал» с сентября 2022 года. Ранее он представлял «Рубин», «Крылья Советов» и «Оренбург». В текущем сезоне защитник провёл в составе екатеринбургской команды 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой первый официальный матч в 2024 году команда Виткора Ганчаренко проведёт 2 марта против «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Сильвие Бегич

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