«Урал» продлил контракт с Бегичем

«Урал» продлил контракт с защитником команды Сильвие Бегичем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Срок нового соглашения 30-летнего хорвата с екатеринбургским клубом неизвестен.

Бегич выступает за «Урал» с сентября 2022 года. Ранее он представлял «Рубин», «Крылья Советов» и «Оренбург». В текущем сезоне защитник провёл в составе екатеринбургской команды 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой первый официальный матч в 2024 году команда Виткора Ганчаренко проведёт 2 марта против «Ахмата».