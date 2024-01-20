Деменко: «Уверен, что Помазун готов к переезду в Европу»

Бывший футболист «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о словах вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ранее выразившего желание выступать в Европе.

По мнению эксперта, 27-летний футболист, выступающий сейчас за «Урал» на правах аренды, готов к переезду в Европу.

«Готов ли он? Да, я уверен в этом. Без ошибок не играет ни один вратарь, вчера это доказал матч между «Атлетико» и «Реалом», когда даже голкиперы таких грандов совершили промахи. Поэтому Помазун вполне может заиграть там. Нужно просто попробовать, а там уже видно будет», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Также Деменко отметил, что вытеснить из основного состава ЦСКА Игоря Акинфеева Помазуну будет сложно, поэтому его желание сменить клуб вполне объяснимо.

Напомним, контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость вратаря сборной России сейчас оценивается в 2,5 миллиона евро.