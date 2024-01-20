Тренер «Спартака» Абаскаль может уйти в испанский клуб

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может вернуться в Испанию. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Анхель Гарсия Альварес, в услугах специалиста заинтересован представитель Ла Лиги – «Кадис».

Руководство испанского клуба рассматривает кандидатуру Абаскаля в качестве приоритетной. В нем видят замену Серхио Гонсалесу, под руководством которого команда показывает неудовлетворительные результаты.

В настоящий момент «Кадис» занимает лишь 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету команды 15 набранных баллов.

В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией