Агент Гонсало Уча, который работает с атакующим полузащитником Хорди Томпсоном, высказался о ситуации игрока. В ближайшее время 19-летний чилиец должен перейти из «Коло-Коло» в «Оренбург».

«Всё хорошо, все документы Хорди в порядке, уже в ближайшее время он отправляется в путешествие и скоро присоединится к «Оренбургу», - сказал Уча сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Хорди Томпсона в 800 тысяч евро.

После первой части сезона «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр.