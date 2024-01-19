Агент Давинсона Санчеса: «Трансфер в «Спартак» заблокировала АПЛ»

Фернандо Вильярреал, агент колумбийского защитника «Галатасарая» Давинсона Санчеса рассказал, почему летом 2023 года сорвался трансфер его клиента в московский «Спартак» из лондонского «Тоттенхэма». Всё дело в том, что запрет на него наложили английские футбольные власти.

«Лига и английское правительство не разрешали трансферы в Россию. Давинсон и его жена были полностью готовы перейти в «Спартак», - говорит Вильярреал «Спорт-Экспрессу».

В итоге колумбийцу предстояло перейти в стан действующего чемпиона Турции, «Галатасарая», в составе которого он поиграл в Лиге чемпионов минувшей осенью и зимой.