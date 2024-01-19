«Кастельон», клуб третьего по силе испанского футбольного дивизиона объявил о приходе в свои ряды Никиты Иосифова – российского молодого футболиста. С игроком до лета 2025 года подписан трудовой договор.

Иосифову 22 года, он является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива». Летом 2021 года он за скромные по футбольным меркам 20 тыс. евро перебрался в один из самых популярных клубов Испании, «Вильярреал». В системе «жёлтой подводной лодки» Иосифов пробыл до лета 2023 года, а после свободным агентом покинул клуб.

С лета 2023 года выступал за «Мирандес» и провёл за этот клуб восемь возможных матчей из 22.