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Круговой выставил видео с тренировки в «Зените-2»

19 Января 2024 • 22:25 Комментировать

«Сосланный» в дубль «Зенита» Данил Круговой в своей соцсети опубликовал видео с тренировки в старом-новом клубе.

«Всё новое — хорошо забытое старое», - подписал видеоряд 25-летний футболист.

Напомним, что в дубль Кругового отправили после того, как было официально объявлено о летнем переходе футболиста в стан одного из конкурентов «Зенита» - московский ЦСКА. Ближайшие полгода Круговой проведёт в дубле питерцев, пока не закончится его контракт с клубом. Вероятен вариант и того, что футболист левого фланга обороны отправится в ЦСКА или в другой клуб РПЛ, а не будет играть в клубе Второй лиги для поддержания формы.

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