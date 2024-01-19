Гладилин: «Спартак-2» - хороший трамплин для Комбарова»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил назначение Дмитрия Комбарова в «Спартак-2». Фарм-клуб «красно-белых» возрождён менее чем через два года после закрытия.

«Хороший трамплин для тренера, который знаком со спартаковской школой. А ещё это подходящий коллектив для того, чтобы начинающий тренер себя проявил. Такое назначения я одобряю, там Дмитрий на своём месте», - цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что Комбаров защищал цвета «красно-белых» на протяжении девяти лет карьеры. Будучи тренером, Дмитрий работал пока что только с питерской «Звездой». Комбарову, отметим, всего лишь 36 лет.