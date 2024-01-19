Деменко: «Вряд ли у «Спартака» будет задача победить в товарищеском турнире»

Бывший российский футболист Максим Деменко, который выступал во время карьеры и за московский «Спартак», высказался о задачах «красно-белых» на зимнем товарищеском турнире.

«В любом случае, идет подготовка. Как тренер видит все моменты – вопрос к нему. Вряд ли будет задача победить. Футболисты будут стараться максимально проявить себя перед тренером, показать ему свои качества. Пока видно, что они только выходят из отпуска, и какую-то форму тяжело оценить», - размышляет Деменко для «Газеты.Ру».

Напомним, что в Winline Зимнем кубке РПЛ поучаствуют такие клубы как «Спартак», «Ростов», «Кайрат» (Алматы) и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Турнир пройдёт со 2 по 11 февраля.