Бывший главный тренер «Балтики», «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался по поводу продления контракта «Краснодара» с 24-летним вратарём Матвеем Сафоновым до 2029 года и второго номера «быков».

- «Краснодар» поскорее переподписал Сафонова, чтобы не получилось как с Ахметовым?

- Это разные истории. Ахметов – хороший и талантливый футболист, но нестабильный. «Зениту» сейчас нужны игроки с российским паспортом для ротации. Ну и есть в этом трансфере заслуга агента, который в хороших отношениях с «Зенитом». Не сказал бы, что Ахметов являлся системообразующим игроком «Краснодара». Он в основном выходил на замену. Финансово тот переход не был особо прибыльным для «Краснодара», но в то же время нельзя сказать, что это невосполнимая потеря.

А продления контракта с Сафоновым я ждал давно. Наверное, раньше этому мешала его психологическая ситуация, когда он по личным причинам немножко выбился из игровой колеи, поэтому допускал определённые сбои и ошибки. Но была проведена правильная работа, парня смогли успокоить и возвратить в нужное русло, он вернулся первым номером в сборную России. То, что «Краснодар» продлил контракт с Сафоновым на такой длительный срок, совершенно естественно.

Сафонов – безапелляционный первый номер «Краснодара». Полагаю, Агкацева скоро определят в другой клуб, чтобы он там получал игровую практику. Потому что парень уже перерос скамейку, он не может дальше продолжать сидеть под Сафоновым. Скорее всего, поэтому «Краснодар» и собирается забрать обратно Кокарева из тульского «Арсенала» за 500 тысяч рублей. В таком случае Кокарев стал бы идеальным вторым номером для «Краснодара», плюс ещё молодые ребята будут подрастать, а Агкацев ушёл бы куда-то в аренду или с опцией обратного выкупа – предположил Щербаченко.

В текущем сезоне в чемпионате России Матвей Сафонов провёл за «Краснодар» восемнадцать матчей (пропустил 12 мячей), а Станислав Агкацев – одну встречу (пропустил два гола).