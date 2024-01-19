Бышовец: «Перевод в дубль – проигрышная ситуация для Кругового»

Российский тренер Анатолий Бышовец оценил одну из самых нашумевших ситуаций текущей недели – перевод Данила Кругового в «Зенит-2» из основной команды. Случилось это потому, что Круговой летом официально переходит в ЦСКА.

«Трансфер состоялся не в то время. Нужно было прийти к решению, которое устраивало бы и клубы, и игрока. Половинчатое решение в связи с тем, ему теперь за дубль придётся играть. Ситуация с переводом в дубль проигрышная для защитника», - размышляет Бышовец для Betonmobile.

Тем не менее, недавно гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что ЦСКА продолжит переговоры о возможном переходе Кругового в клуб уже этой зимой. Контракт Данила с «Зенитом» действует до лета 2024 года.

Круговой может перейти в ЦСКА уже зимой