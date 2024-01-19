Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Матвей Сафонов продлил контракт с «быками».

«Сафонов - один из сильнейших вратарей России. Это сто процентов. Матвей сейчас показывает стабильность. Для руководства клуба и для самого Сафонова это отличная новость. Сейчас он хочет остаться в клубе. Потом, возможно, будет какое-то предложение из Европы. В любом случае, тут ему комфортно и клуб готов давать ему хорошие условия. Поэтому он и не стал что-то менять. Контракт до 2029 года - игрок теперь обезопасил себя.

Но и клуб обезопасил ситуацию. Матвей будет дальше прогрессировать. Если кто-то захочет его пригласить, то будет вынужден выложить за него определенную сумму. Так что это отличный момент для руководства клуба. Я думаю, предложения по Сафонову есть. Почему-то мне кажется, что его хочет подписать «Зенит». Поэтому данная сделка отлична для клуба», - сказал Деменко.