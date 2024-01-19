Карпов: «Краснодар» сделал предложение по игроку «Пари НН»

Зимний лидер Российской премьер-лиги, «Краснодар» сделал предложение нижегородскому «Пари НН» по Максиму Шнпацеву. Об этом сообщает Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации инсайдера, южане предлагают нижегородцам 35 млн руб. за переход левого защитника.

«Шнапцева хотят приобрести для «Краснодара-2», а потом через сквозную заявку и по необходимости использовать его в главной команде у Ивича. Пока в «Пари НН» не горят желанием отпускать игрока, в котором видят большой потенциал. По крайней мере за те деньги, что сейчас даёт клуб Галицкого», - поясняет Карпов.

В текущем сезоне 19-летний Шнапцев провёл всего семь матчей за «Пари НН» и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что южане были вторым претендентом на Данила Кругового, который в итоге выбрал московский ЦСКА.