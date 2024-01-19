Круговой выбирал между ЦСКА и «Краснодаром»

Защитник Данил Круговой – один из самых обсуждаемых персонажей российского футбола на неделе. Он перешёл из «Зенита» - в московский ЦСКА. Правда, к «армейцам» Данил, если всё останется как сейчас, присоединится только летом, когда будет свободным агентом.

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что 25-летний футболист мог перейти не только в ЦСКА – у него был вариант с «Краснодаром», который тоже им интересовался. Но сам футболист предпочёл выбрать московский клуб.

Напомним, что до лета Круговой должен набираться игровой практики в «Зените-2», куда его «сослали» после новости о трансфере. Однако всё может поменяться.