Рианчо: «У Комбарова комфортные условия, чтобы стать тренером»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера возрождённого «Спартака-2». По мнению испанца, Комбарову достались отличные условия для старта тренерской карьеры.

«Я думаю, что если он хорошо подготовлен, то у него достаточно комфортные условия, чтобы стать хорошим тренером», - говорит Рианчо телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил Рианчо, в бытность игроком Комбаров был умным, с хорошим характером, а главное – умел слушать то, что ему говорят.

Ранее в карьере 36-летний Комбаров тренировал только «Звезду» из Санкт-Петербурга. Дубль «Спартака» будет играть во Второй лиге Б.