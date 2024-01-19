Андреев рассказал, почему Деограсия остался тренером «Оренбурга»

В первой половине сезона РПЛ Давид Деограсия сменил на посту главного тренера «Оренбурга» чеха Иржи Ярошика. Поначалу у испанского специалиста дела были довольно неплохи, но потом с 30 сентября клуб не одержал в Премьер-лиге ни одной победы.

Спортивный директор клуба Дмитрий Андреев рассказал, почему Деограсия остался на своём посту.

«Вы смотрите со стороны и не знаете внутреннее состояние команды. Логично, что результаты не совсем хорошие, и вам кажется, что он не справился. Но мы каждый день бываем на тренировках и видим, как человек работает», - рассказал Андреев телеканалу «Матч ТВ».

В турнирной таблице «Оренбург» после 18 туров занимает лишь 14 место турнирной таблицы с 15 баллами.