Легионер назвал главное отличие РПЛ от Первой лиги

Сербский легионер «Балтики» Иван Остойич порассуждал об отличиях между РПЛ и Мелбет-Первой лигой. В прошлом сезоне он защищал цвета балтийцев в рамках второго по силе дивизиона России, а в этом играет в Премьер-лиге.

«Здесь совсем другие скорости, поэтому мне как защитнику приходится играть с более сильными соперниками. Интересный вызов, каждые выходные играем против сильнейших русских и иностранных футболистов», - говорит Остойич для Metaratings.

«Балтика» занимает 15-е место турнирной таблицы Премьер-лиги после 18 прошедших туров, в активе команды всего лишь 15 набранных очков.