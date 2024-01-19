Прудников – о Дмитрии Комбарове: «Начинается новый важный этап его карьеры»

Бывший форвард московского «Спартака» Александр Прудников высказался о свежем назначении экс-спартаковца Дмитрия Комбарова. Он стал главным тренером возрождённого «Спартака-2» и будет тренировать клуб, который станет выступать во Второй лиге Б.

«Он уже работал тренером, практика у него есть. Пусть попробует. Сейчас начинается новый важный этап в его карьере. Хочу пожелать ему удачи на новой работе!», - цитирует Прудникова телеканал «Матч ТВ».

Ранее Комбаров тренировал в каком клубе как петербургская «Звезда». Это был первый его клуб в карьере тренера. Специалисту всего 36 лет.