Нобоа согласовал контракт с эквадорским клубом

Ветеран РПЛ, опытный полузащитник Кристиан Нобоа близок к тому, чтобы покинуть Россию и его нынешний клуб, «Сочи».

Как сообщает «РИА Новости», эквадорец согласовал контракт с «Эмелеком» - это клуб с его латиноамериканской родины. О согласовании контракт рассказал директор по связям с общественностью клуба Карлос Усатеги.

Отметим, что в «Эмелеке» Кристиан только начинал свою профессиональную карьеру. Его нынешнее соглашение с «Сочи» кончается в конце текущего сезона. Нобоа в апреле текущего года исполнится 39 лет.

Таким образом, подтвердились слухи о том, что Нобоа может уехать из России в клуб, где начинал карьеру.