Источник: «Коновалов присоединился к «СКА-Хабаровску»

Журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале пишет, что бывший игрок полузащиты «Рубина» и «Урала» Игорь Коновалов присоединился к своему новому клубу – «СКА-Хабаровску» из Мелбет-Первой лиги.

Соглашение «армейцев» с игроком рассчитано до конца сезона.

«А дальше по обстоятельствам. Объективно для «армейцев», несмотря на априори ставившуюся задачу выхода в РПЛ при сочном бюджете, сейчас ярмаркой является Кубок России, где в рамках плей-офф они примут «Сочи». А в первенстве главное, чтобы не подмыло: от зоны вылета всего четыре очка», - добавляет Ильёв.

Воспитаннику академии «Спартака» 27 лет.