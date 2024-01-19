«Спартак» возродил вторую команду. Главным её тренером стал бывший футболист «красно-белых» - Дмитрий Комбаров. О назначении 36-летнего специалиста московский клуб объявил официально.

«Поздравляем чемпиона России-2017 с возвращением в «Спартак». Желаем успехов в работе с красно-белой молодёжью!» - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

В качестве футболиста Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» в 2010-2019 годах.

Ранее новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сказал, что он рад решению клуба возродить вторую команду. По словам функционера, он хочет доверять молодым футболистам.