Новосельцев – о Севикяне: «Вернуться можно всегда, надо цепляться за возможность»

Бывший игрок питерского «Зенита» и «Ростова» Иван Новосельцев высказался об Эдгаре Севикяне – игрок атаки этой зимой перебрался из «Пари НН» в венгерский топ-клуб «Ференцварош», который регулярно выступает в клубных европейских турнирах. Новосельцев считает, что футболист сделал правильный выбор.

«Любое решение правильное. «Ференцварош» равноценен нашему ЦСКА, не вижу эту команду слабой. Вернуться можно всегда, а вот уехать — надо цепляться и пользоваться», - делится Новосельцев с «Матч ТВ».

В этом сезоне Севикян до отъезда оформил семь голов за «горожан» во всех официальных турнирах.