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«Ахмат» оказался сильнее казахстанского «Елимая»

19 Января 2024 • 19:21 Комментировать
Ахмат
1:0
Елимай Семей

Грозненский «Ахмат» в пятницу в рамках товарищеской встречи одержал победу над «Елимаем», клубом из Казахстана. Успех грозненцам принёс один единственный гол – оформил его Светослав Ковачев в рамках первой половины игры.

Следующего матча игрокам и болельщикам «Ахмата» осталось ждать недолго. Уже 21 января клубу будет противостоять соперник посерьёзнее, «Навбахор» из Узбекистана. Стоит отметить, что в минувшем сезоне чемпионата страны этот клуб занял третье место турнирной таблицы, отстав «Пахтакора» на первом всего лишь на шесть баллов.

«Ахмат» завершил первую часть сезона РПЛ на 13-м месте с 17 очками.

Протокол игры  
Ахмат1:0Елимай Семей
(1:0) Ковачев Светослав13'  
 
 
19 января. Стадион "Titanic Sports Center".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на товарищеский матч Ахмат — Елимай — 19 января 2024
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