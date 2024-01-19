«Ахмат» оказался сильнее казахстанского «Елимая»

Грозненский «Ахмат» в пятницу в рамках товарищеской встречи одержал победу над «Елимаем», клубом из Казахстана. Успех грозненцам принёс один единственный гол – оформил его Светослав Ковачев в рамках первой половины игры.

Следующего матча игрокам и болельщикам «Ахмата» осталось ждать недолго. Уже 21 января клубу будет противостоять соперник посерьёзнее, «Навбахор» из Узбекистана. Стоит отметить, что в минувшем сезоне чемпионата страны этот клуб занял третье место турнирной таблицы, отстав «Пахтакора» на первом всего лишь на шесть баллов.

«Ахмат» завершил первую часть сезона РПЛ на 13-м месте с 17 очками.