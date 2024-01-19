Марио Фернандес: «Сил хватает только на поесть, поспать и потренироваться»

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес оценил тяжесть зимних сборов его команды. Сейчас зенитовцы готовятся к возобновлению сезона в ОАЭ.

«Был месяц каникул, организм не так привык после долгого перерыва к нагрузкам. Очень сильно устаем на тренировках — сил хватает только на то, чтобы потренироваться, поесть и поспать», - признаётся футболист для телеканала «Матч ТВ».

Фернандес добавил, что за время отпуска успел соскучиться по футболу.

Ранее Фернандес высказался о новичках клуба. Их пока четыре, это три бразильца: Артур, Нино и Педро и российский полузащитник Ильзат Ахметов.