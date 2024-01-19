Марио Фернандес рассказал, пересекался ли с новичками «Зенита» на поле

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес рассказал, пересекался ли с кем-то из зимних новичков его клуба ранее.

«Никаких пересечений. Я никогда не играл ни с ними, ни против них — только наблюдал за их игрой в Бразилии», - цитирует Фернандеса телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что этой зимой в Питер уже перебрались защитник и экс-капитан «Флуминенсе» Нино, вингеры Педро и Артур. В «Зените» на контрактах находятся 11 бразильских игроков, считая Роберта Ренана.

Сейчас клуб проводит свои сборы в ОАЭ, в турнирной таблице РПЛ у питерцев в активе 36 очков и второе место после 18 туров.