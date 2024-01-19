​Ари: «Зенит» боится «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Ари оценил оскорбительный жест, который в адрес «красно-белых» недавно демонстрировал Александр Медведев – глава правления «Зенита».

По мнению Ари, демонстрация такого провокационного жеста говорит о страхе «Зенита» перед «Спартаком».

«Такие эмоции руководителя «Зенита» показывают, что они боятся московскую команду. Дерби между «Спартаком» и «Зенитом» - самое принципиальное в РПЛ, российское «эль-класико», - цитирует Ари Sport24.

Александр Медведев ранее отрицал, что его жест нёс в себе оскорбление в адрес «Спартака».

Остаётся добавить, что уже в начале марта «Зенит» и «Спартак» проведут очный матч в Санкт-Петербурге.