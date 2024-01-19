​Ари – о скандальном жесте Медведева: «Я бы в следующем матче сделал с «Зенитом» то, что он показал»

Бывший игрок «Спартака» Ари высказался по поводу жеста, который недавно в адрес «красно-белых» показал глава правления «Зенита» Александр Медведев. Речь идёт об оскорбительном жесте, хотя сам функционер сказал, что имел в виду совсем не то, о чём все подумали.

«Как бы я отреагировал, если бы Медведев показал этот жест мне? В следующем матче с «Зенитом» сделал с ними именно то, что он показал», - цитирует Ари Sport24.

Ари отметил, что если бы был действующим игроком, то такой жест представителя команды-соперника стал бы для него сильной мотивацией.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.