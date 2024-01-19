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​Дзюбу зовут на роли в кино

19 Января 2024 • 18:44 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба получает предложения о сьёмках в кино. Об этом рассказал представитель футболиста – Леонид Гольдман.

Как известно, Дзюба ранее уже поучаствовал в нескольких кинопроектах.

«Об Артёме хорошо отзываются и продюсеры, и актёры. Ему и сейчас активно поступают предложения сняться в новых фильмах. Все довольны игрой Дзюбы. Часто слышим, что Артём превосходит все ожидания», - цитирует Гольдмана Sport24.

Гольдман отметил, что в настоящий момент Дзюба сосредоточен на футбольной карьере. Повесив бутсы на гвоздь, Артём решит, чем заниматься дальше.

Несколько дней назад Артём Дзюба допустил, что после завершения карьеры станет актёром.

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Евро-Футбол.Ру,
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