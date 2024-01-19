Жирков – о «Зените»: «11 бразильцев – это перебор»

Бывший универсальный фланговый игрок ЦСКА, «Челси», питерского «Зенита» и других клубов Юрий Жирков оценил число бразильцев в клубе с берегов Невы. Их, с учётом Роберта Ренана, ушедшего в «Интернасьонал», в Питере насчитывается 11.

«В «Шахтёре» тоже раньше чуть ли не два состава бразильцев было. Играли хорошо, в ЛЧ выступали, мало кто был не доволен составом. Но еврокубков у нас сейчас нет, поэтому для «Зенита» перебор, конечно, столько бразильцев набирать», - делится Жирков для Legalbet.

Напомним, этой зимой в Питер прибыли защитник Нино, вингеры Педро и Артур – все они являются бразильцами. До этого в клубе уже выступали Клаудиньо, Родригао, Дуглас Сантос, Маркус Вендел, Густаво Мантуан, Ду Кейрос и Марио Фернандес.