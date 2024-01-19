​Амарал: «Любому проекту нужно время, у «Бенфики» ушло 10-15 лет на построение системы в академии»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, как он планирует работать – на перспективу или по принципу «здесь и сейчас».

«Тише едешь, дальше будешь», - начал Амарал на русском языке, после чего вернулся к английскому.

«Я тоже так считаю – нужно двигаться шаг за шагом. Чтобы добиться цели, нужно понимать, как к ней идти. И, конечно, любому проекту нужно время. Например, у «Бенфики» ушло 10-15 лет на построение чёткой системы работы в академии. Сейчас клуб очень успешен в этом направлении, хотя шёл к этому долгие годы.

И в то же время важно понимать, что работа должна делаться постоянно. На каждом этапе долгого пути нужно выкладываться и идти вперёд. Нельзя думать: «Это долгий путь, посмотрим на итоги через десять лет». Каждый день нужно со страстью отдаваться делу, только так можно построить чёткую систему», - сказал Амарал в интервью пресс-службе «Спартака».