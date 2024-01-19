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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший партнёр Головина по ЦСКА не удивлён его успехам в «Монако»

19 Января 2024 • 18:26 Комментировать

Александр Головин – российский полузащитник «Монако» и один из лидеров и старожилов своего клуба, в этом сезоне, который является для него шестым подряд в стане монегасков, Александр уже несколько раз признавался лучшим игроком месяца.

Илья Помазун, бывший партнёр Головина по ЦСКА и вратарь «Урала» рассказал, что не удивлён успешной игре Александра, которого называют одним из лучших игроков Лиги 1 на позиции.

«Ожидал, что во Франции у него все получится. С Сашей знакомы давно, верил, что выстрелит. Этот сезон у него отличный!», - делится Илья с «Чемпионатом».

Помазун выразил надежду, что его клуб в турнирной таблице будет подниматься как можно выше, а Головин продолжит играть в том же духе.

Журналист из Франции: Головин — лучший футболист «Монако»

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Илья Помазун Александр Головин ещё теги
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