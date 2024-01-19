​Спортивный директор «Спартака» Амарал: «Я учусь любить Россию»

Новоиспечённый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос, сможет ли он в будущем дать интервью на русском языке.

Амарал сказал, что пока знает мало русских слов, но скоро обязательно прибавит в этом компоненте.

«Я буду очень рад [дать интервью на русском]. Россия – страна моей супруги. Я учусь любить эту страну. Мне хотелось оказаться внутри такой культуры и быть рядом с местными людьми. Для меня это очень важно», - сказал Амарал в интервью пресс-службе «красно-белых».

Отметим, что на днях «Спартак» отправится на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

Спортивный директор «Спартака» Амарал рассказал, как познакомился с русской женой