​Амарал рассказал, как «Спартак» будет искать и покупать игроков

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как будет выстраиваться работа по поиску игроков.

«Я хочу, чтобы так было в «Спартаке» - скауты должны быть в курсе всего, а чтобы быть в курсе всего, они должны быть максимально вовлечены. Я хочу, чтобы скауты при работе думали: «Если бы я был спортивным директором, как бы я это сделал». Для меня это важно, это очень поможет. В конце концов, они мои помощники, и у меня не будет много времени, чтобы смотреть футбол.

Конечно, я буду вовлекаться в процесс, когда мы будем рассматривать определённого игрока, потому что увлечён этой работой. Важно чётко понимать, кого клуб будет покупать. Никто не будет делать это только потому, что какой-то агент сказал, или какой-то скаут нашёл игрока. Это коллективная работа, которая должна проходить внутри клуба.

Селекционный отдел будет делиться со мной информацией об игроках. Я буду её фильтровать, а затем мы вместе с селекционным отделом и тренером будем принимать решение. Но финальное слово будет за мной.

Важно понимать, как будет проходить развитие. Я не хочу делать бездумную революцию, я не верю в такой подход. Я верю, что шаг за шагом, выстраивая чёткие процессы, мы достигнем успеха. Когда мы говорим о селекции, это очень важно. Мы должны подписывать лучших. Сейчас в команде много очень хороших игроков, но мы должны продолжить поиски. Важно быть готовым путешествовать в самые разные места. Я был в Узбекистане, Индонезии, Армении, Аргентине, Бразилии, Уругвая, Эквадоре и других странах. Это была очень интересная жизнь. Теперь обстоятельства меняются, но я должен помнить, как важна работа скаутов. Возможно, именно скауты – это сердце клуба. Если они не делают классную работу, даже не мечтайте об успехе. Наших скаутов ждёт много путешествий», - сказал Амарал в интервью пресс-службе клуба.