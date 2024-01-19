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​Амарал рассказал, как «Спартак» будет искать и покупать игроков

19 Января 2024 • 18:18 Комментировать (1)

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, как будет выстраиваться работа по поиску игроков.

«Я хочу, чтобы так было в «Спартаке» - скауты должны быть в курсе всего, а чтобы быть в курсе всего, они должны быть максимально вовлечены. Я хочу, чтобы скауты при работе думали: «Если бы я был спортивным директором, как бы я это сделал». Для меня это важно, это очень поможет. В конце концов, они мои помощники, и у меня не будет много времени, чтобы смотреть футбол.

Конечно, я буду вовлекаться в процесс, когда мы будем рассматривать определённого игрока, потому что увлечён этой работой. Важно чётко понимать, кого клуб будет покупать. Никто не будет делать это только потому, что какой-то агент сказал, или какой-то скаут нашёл игрока. Это коллективная работа, которая должна проходить внутри клуба.

Селекционный отдел будет делиться со мной информацией об игроках. Я буду её фильтровать, а затем мы вместе с селекционным отделом и тренером будем принимать решение. Но финальное слово будет за мной.

Важно понимать, как будет проходить развитие. Я не хочу делать бездумную революцию, я не верю в такой подход. Я верю, что шаг за шагом, выстраивая чёткие процессы, мы достигнем успеха. Когда мы говорим о селекции, это очень важно. Мы должны подписывать лучших. Сейчас в команде много очень хороших игроков, но мы должны продолжить поиски. Важно быть готовым путешествовать в самые разные места. Я был в Узбекистане, Индонезии, Армении, Аргентине, Бразилии, Уругвая, Эквадоре и других странах. Это была очень интересная жизнь. Теперь обстоятельства меняются, но я должен помнить, как важна работа скаутов. Возможно, именно скауты – это сердце клуба. Если они не делают классную работу, даже не мечтайте об успехе. Наших скаутов ждёт много путешествий», - сказал Амарал в интервью пресс-службе клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Амарал
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Комментарии (1) Все комментарии
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AndrewS
19 Января 2024 в 18:37
Как же они все красиво говорят. И, главное, ведь, вроде, всё правильно!.. А потом - полгода-год, и - пф-ф! - Кеша улетел обратно в тёплые края, а в клубе остались кучки шлака, которые он привёз за сумасшедшие деньги. И настораживает фраза: - Финальное слово будет за мной!.. Решающее слово должно быть за главным тренером, и только за ним! Потому что именно он отвечает за качество игры и результат!.. Очень хотел бы ошибаться, но есть ощущение, что в клубе опять бодяжат какое-то мутное варево...
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